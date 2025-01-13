Παναθηναϊκός: Βγαίνουν σήμερα (13/01) τα εισιτήρια για την ΑΕΚ - Ξανά από 10 ευρώ

Γνωστές έγιναν σήμερα (13/01) οι λεπτομέρειες της διάθεσης των εισιτηρίων για το προσεχές παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα, το ντέρμπι με αντίπαλο την ΑΕΚ (19/01), για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Με τη «πράσινη» ΠΑΕ να ενημερώνει ότι τα εισιτήρια για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση θα τεθούν σε κυκλοφορία από τις 4 το μεσημέρι της Δευτέρας και οι φίλοι του «τριφυλλιού» μπορούν να τα προμηθευτούν διαδικτυακά, με τις τιμές να ξεκινούν από μόλις 10 ευρώ, μάλιστα, για μια ακόμα φορά.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι τα εισιτήρια του εντός έδρας αγώνα πρωταθλήματος Stoiximan Super League με αντίπαλο την ΑΕΚ (19/1, 8.30 μ.μ.) είναι διαθέσιμα στο κοινό από τη Δευτέρα 13/1 στις 4 μ.μ..

Η μάχη για τον τίτλο κορυφώνεται και ο Παναθηναϊκός χρειάζεται τη βοήθεια του κόσμου μας για να φτάσει σε ακόμα μία πολύτιμη νίκη.

Αναλυτικά οι τιμές των εισιτηρίων του αγώνα με την ΑΕΚ έχουν ως εξής:

ΘΥΡΕΣ TIMH

1/35/3/5/13/15/17/19 10 €

7 & 11 30 €

9 40 €

29 60 €

Ρ1/Ρ2 200 €

Η διάθεση τους θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ INTERNET. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ.

Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονόματος και του αριθμού ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου.

Μετά από σχετική κυβερνητική απόφαση, την αγωνιστική περίοδο 2024/2025 δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο χωρίς τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet στη συσκευή του κινητού τους τηλεφώνου. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο όσοι δεν την έχουν εγκαταστήσει ακόμα, να το πράξουν άμεσα. Η εφαρμογή Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play και το App Store, με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ

NON GREEK RESIDENS GOV.GR WALLET AUTHENTICATION

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο gov.gr Wallet από τη στιγμή της αγοράς και μετά. Για οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα που μπορεί να προκύψει σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet, ή αν υπάρχουν δυσλειτουργίες ή άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, παρακαλούμε να ανατρέξετε στο https://support.gov.gr/guide/.

Τα εισιτήρια για τους αγώνες του Παναθηναϊκού διατίθενται αποκλειστικά μέσω των επίσημων καναλιών του Παναθηναϊκού και της Ticketmaster. Η αγορά από μη εξουσιοδοτημένους πωλητές ενέχει κινδύνους εξαπάτησης με πλαστά εισιτήρια.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία στείλτε mail στο info@paotickets.gr».

