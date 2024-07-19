Eθνική νέων: Θα δώσουμε τα πάντα για ένα μετάλλιο

Ο προπονητής της Εθνικής Νέων Ανδρών, Κώστας Παπαδόπουλος, δήλωσε αποφασισμένος να παλέψει με τους παίκτες για ένα μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ U20 της Γκντίνια, εν όψει του αυριανού ημιτελικού με τη Γαλλία (21:30).



Αναλυτικά, οι δηλώσεις του στο ΕΟΚ Web Radio:

«Τα παιδιά κατέθεσαν ψυχή, το ήθελαν πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ αποφασισμένα. Ορισμένες φορές πιο πολύ μετράει αυτό, παρά οι τακτικές. Έβγαλαν τρομερό πάθος, πάλι βρήκαμε ενέργεια απ’ την άμυνα και στην επίθεση, στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, ήμασταν συγκεντρωμένοι στο πλάνο μας. Η Λιθουανία είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, πέρυσι είχαμε χάσει στον όμιλο. Σε σωματοδομή είναι πολύ πιο ψηλοί από εμάς, θα έλεγα και λίγο πιο δυνατοί από εμάς. Με το πάθος και την ομαδικότητά μας, γιατί τα παιδιά είναι πολύ ενωμένα μέσα και έξω απ’ το γήπεδο, καταφέραμε και πήραμε μια πάρα πολύ σημαντική νίκη».«Εμείς έχουμε πάρει τον δύσκολο δρόμο. Η Γαλλία είναι η περσινή πρωταθλήτρια. Φέτος παίξαμε στο όμιλο, χάσαμε στις λεπτομέρειες και αυτό μάς δίνει μια ελπίδα. Τώρα παρακολουθούμε τα λάθη μας, τι μπορούμε να βελτιώσουμε, έτσι ώστε να φανούμε πιο έτοιμοι αύριο και να προσπαθήσουμε να πάρουμε τη νίκη. Οι Γάλλοι είναι τεράστιοι σε μεγέθη. Μπήκαμε λίγο φοβισμένοι στο παιχνίδι των ομίλων, θεωρώ ότι αύριο δε θα μπούμε έτσι, θα μπούμε πιο αποφασισμένοι. Υποσχόμαστε ότι σε κάθε φάση θα είμαστε εκεί. Με καλή τύχη θα τα πετύχουμε όλα».«Για εμάς δεν έχει τελειώσει ακόμα. Θα δώσουμε τα πάντα. Κάναμε μια συνάντηση το πρωί και είπαμε ότι θα συνεχίσουμε έτσι, με χαμηλά το κεφάλι και θα δώσουμε τα πάντα. Και αύριο θα δείτε παιδιά να πέφτουν κάτω, να παλεύουν σε κάθε φάση. Είμαι πολύ περήφανος γι’ αυτά, γιατί έχουν κάνει τρομερές θυσίες. Άλλες ομάδες βγαίνουν έξω, περπατούν, τα δικά μας, χωρίς να τους πούμε εμείς τίποτα, είναι εδώ προσηλωμένα, ξεκουράζονται, βλέπουν βίντεο από μόνα τους».

