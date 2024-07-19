Παναθηναϊκός: Ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας 2024-25

Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο γήπεδο όπου «γράφτηκαν» ένδοξες σελίδες της ιστορίας του συλλόγου και ξεκινάει τη νέα αγωνιστική περίοδο με στόχο την κατάκτηση των εγχώριων τίτλων και την ευρωπαϊκή διάκριση.

Από την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2024 στις 3 το μεσημέρι και για δέκα ημέρες σε προνομιακές τιμές, ξεκινάει η διάθεση των Εισιτηρίων Διαρκείας της ομάδας μας για την αγωνιστική περίοδο 2024/25!

