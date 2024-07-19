Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας 2024-25 - Προνομιακές τιμές για ένα δεκαήμερο

Προτεραιότητα να ανανεώσουν τα εισιτήρια τους στις προνομιακές τιμές έως και την Δευτέρα 22 Ιουλίου στις 2μ.μ. θα έχουν αποκλειστικά οι κάτοχοι διαρκείας της περσινής σεζόν

Παναθηναϊκός: Ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας 2024-25

Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο γήπεδο όπου «γράφτηκαν» ένδοξες σελίδες της ιστορίας του συλλόγου και ξεκινάει τη νέα αγωνιστική περίοδο με στόχο την κατάκτηση των εγχώριων τίτλων και την ευρωπαϊκή διάκριση.

Από την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2024 στις 3 το μεσημέρι και για δέκα ημέρες σε προνομιακές τιμές, ξεκινάει η διάθεση των Εισιτηρίων Διαρκείας της ομάδας μας για την αγωνιστική περίοδο 2024/25!

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

