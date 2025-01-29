Ολυμπιακός: Δεν προπονήθηκε ο Γουόκαπ

Δυσκόλεψε η συμμετοχή του Τόμας Γουόκαπ στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Εφές της Παρασκευής για την Ευρωλίγκα. Ούτε σήμερα κατάφερε να προπονηθεί στην προπόνηση των ερυθρολεύκων με αποτέλεσμα οι πιθανότητες για τη συμμετοχή του να μειώνονται και άλλο.



Ωστόσο, καλά μαντάτα υπήρξαν για τους Μουστάφα Φαλ και Σακίλ Μακ Κίσικ. Οι δύο τους γυμνάστηκαν κανονικά και έτσι αναμένεται να είναι διαθέσιμοι στα πλάνα του Γιώργου Μπαρτζώκα για το παιχνίδι με την τουρκική ομάδα.

Τέλος, ατομικό πρόγραμμα έκανε οκαι η συμμετοχή του θα εξαρτηθεί από την αυριανή προπόνηση και από τη συμμετοχή του σε αυτή.

