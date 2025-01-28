Την αποκάλυψη πως ο Ολυμπιακός έχει αρχίσει διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του Τζον Αρίας έκανε ο Κώστας Νικολακόπουλος στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Πρόκειται για τον 27χρονο Κολομβιανό εξτρέμ, ο οποίος ανήκει στη Φλουμινένσε από το 2021 και μετρά 27 συμμετοχές και 3 γκολ με την εθνική του ομάδα. Ο Αρίας κατέκτησε το 2023 με την Φλουμινένσε το Κόπα Λιμπερταδόρες, ενώ έχει πανηγυρίσει επίσης δύο πρωταθλήματα Καριόκα. Συνολικά μετρά 43 γκολ και 42 εμφανίσεις σε 195 εμφανίσεις.

Όπως είπε, πρόκειται για μια ακριβή και όχι εύκολη να πραγματοποιηθεί μεταγραφή, καθώς πρόσφατα η Ζενίτ είχε προσφέρει 10 εκατ. ευρώ για την αγορά του, η Φλουμινένσε είπε το «ναι», αλλά ο παίκτης αρνήθηκε να πάει στη Ρωσία.

Παράλληλα αναφέρθηκε πως στα υπόψη του Ολυμπιακού για τη θέση του εξτρέμ είναι ένας ακόμη Κολομβιανός, ο 23χρονος Χένρι Μοσκέρα της Μπραγκαντίνο, αλλά και ο 22χρονος Πολωνός Γιάκουμπ Καμίνσκι της Βόλφσμπουργκ. Πάντως αυτή τη στιγμή πιο προχωρημένες είναι οι διαπραγματεύσεις για τον Τζον Αρίας.

Επίσης, επισήμανε πως ο Ολυμπιακός θέλει να κλείσει σήμερα-αύριο τη μεταγραφή του εξτρέμ για να μην... τρέχει την τελευταία ημέρα.

Ο σχεδιασμός μεταξύ διοίκησης και προπονητή προβλέπει τη προσθήκη εξτρέμ και... τέλος, αλλά ποτέ δεν μπορεί να αποκλειστεί στον Ολυμπιακό μια μεταγραφή μέχρι το φινάλε της μεταγραφικής περιόδου, την Παρασκευή.

