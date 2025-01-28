Στα οικονομικά δεδομένα της προσπάθειας του ΠΑΟΚ ν’ αποκτήσει τον Σεντρίκ Μπακαμπού αναφέρονται τα ισπανικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα την ιστοσελίδα «todofichajes», η Μπέτις δεν πρόκειται να παραχωρήσει τον άλλοτε επιθετικό του Ολυμπιακού αν δεν πάρει πίσω ένα μέρος των χρημάτων με τα οποία τον αγόρασε από τη Γαλατασαράι.

Το σχετικό δημοσίευμα αναφέρει, μεταξύ άλλων:

«Το βασικό πρόβλημα που ο Κονγκολέζος φορ δεν αγωνίζεται πολλά λεπτά οφείλεται στους τραυματισμούς. Σιγά-σιγά όμως ανακτά τη φυσική του κατάσταση μετά από τέσσερις μήνες εκτός γηπέδου.

Η Μπέτις δεν είναι διατεθειμένη να αφήσει τον παίκτη χωρίς να πάρει πίσω τουλάχιστον 2 από τα 3 εκατ. ευρώ που επένδυσε στην απόκτησή του πριν από ένα χρόνο.

Ως εκ τούτου, η ελληνική ομάδα θα πρέπει να βελτιώσει την προσφορά της αν θέλει να πείσει τον σύλλογο της Ανδαλουσίας και έναν παίκτη που επιδιώκει να επιστρέψει στο καλύτερό του επίπεδο».

