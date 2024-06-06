Από τα ερυθρόλευκα της Μπιλμπάο, στα ερυθρόλευκα του Ολυμπιακού!

Όπως έχει προκύψει από χθες το μεσημέρι από την Ισπανία, ο Ντάνι Γκαρθία ετοιμάζεται να συναντήσει ξανά μετά από χρόνια τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, καθώς οι δυο τους είχαν συνεργαστεί για τρία χρόνια στην Έιμπαρ από το 2015 μέχρι το 2018!

Ο 34χρονος μέσος μένει σε λίγες μέρες ελεύθερος από την ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε και, παρότι έχει κι άλλες προτάσεις στα χέρια του, η προοπτική συνεργασίας με τον Βάσκο τεχνικό είναι εκείνη που μετράει στην τελική του απόφαση.

Μάλιστα, υπάρχουν πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες ο εμπειρότατος χαφ θα υπογράψει διετές συμβόλαιο στους Πειραιώτες.

Από εκεί και πέρα, ο Κώστας Νικολακόπουλος μιλώντας στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 στους Αντώνη Πανούτσο και Αντώνη Καρπετόπουλο, τόνισε πως είναι αρκετά πιθανό ο Ολυμπιακός να κινηθεί για την απόκτηση κι άλλου ποδοσφαιριστή για να ενισχύσει τη μεσαία του γραμμή.

Ο λόγος είναι η επιλογή να παίζει με τρία κεντρικά χαφ, κάτι που σημαίνει πως θα ήθελε να έχει περισσότερες διαθέσιμες επιλογές την επόμενη σεζόν, ώστε να μην επαναληφθεί το φετινό γεγονός με την υπερχρησιμοποίηση του Έσε και του Τσικίνιο.

