Την απάντηση του Μαουρίτσιο Σάρι περιμένουν με μεγάλη αγωνία στον Παναθηναϊκό.

Οι «πράσινοι» αποφάσισαν την περασμένη Τρίτη να κάνουν δεκτό το αίτημα του 65χρονου τεχνικού, δίνοντάς του λίγο χρόνο ακόμη ώστε να απαντήσει στην άκρως δελεαστική πρόταση που έχει δεχθεί. Το «τριφύλλι» παίρνει ένα σημαντικό, αλλά και λογικό ρίσκο, ώστε να εξαντλήσει τα περιθώρια για μία σούπερ κίνηση για τον πάγκο του.

Ασφαλώς και ο Παναθηναϊκός τσεκάρει και άλλες περιπτώσεις για την τεχνική του ηγεσία. Ωστόσο, δεν έχει μπει ακόμη στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Αφού πλέον είναι ευρέως γνωστό ότι στην κορυφή της λίστας του έχει τον άλλοτε προπονητή των Νάπολι, Γιουβέντους, Τσέλσι και Λάτσιο. Αυτός είναι άλλωστε και ένας από τους βασικούς λόγους που δεν ήθελαν οι «πράσινοι» να διαρρεύσει το όνομα του Σάρι.

Σε κάθε περίπτωση αναμένεται μέχρι το Σαββατοκύριακο να κλείσει το θέμα του προπονητή που θα αναλάβει να χτίσει τον Παναθηναϊκό της σεζόν 2024-25, καθώς 16-17 θα γίνει το πρώτο ραντεβού της ομάδας.

