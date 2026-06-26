Ο Παναθηναϊκός έκλεισε το θέμα του βασικού τερματοφύλακα για την επόμενη σεζόν, αποκτώντας τον Ινιάκι Πένια από την Μπαρτσελόνα. Μάλιστα, μαζί με αυτό, έφτιαξε και την 4αδα των τερματοφυλάκων του. Και αυτή αποτελείται από τους Πένια, Τσάβες, Κότσαρη και Γείτονα.

Η μεταγραφή του Πένια ολοκληρώθηκε και τυπικά την Τρίτη. Ο Ισπανός κίπερ μάλιστα, ενσωματώθηκε απευθείας στις προπονήσεις της νέας του ομάδας. Έτσι, τέθηκε υπό τις οδηγίες του Τζέικομπ Νίστρουπ και τον συνεργατών του.

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Πηγή: skai.gr

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