«Η εισαγγελική πρόταση για την παραπομπή στο Ειδικό Δικαστήριο του πρώην υφυπουργού Χρ. Τριαντόπουλου, του πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας και άλλων υψηλόβαθμων στελεχών του αστικού κράτους για το μπάζωμα του χώρου του εγκλήματος των Τεμπών πράττει το αυτονόητο και χρειάζεται άμεσα να προχωρήσει η διαδικασία που ήδη καθυστερεί ανεπίτρεπτα», αναφέρει, σε σχόλιό του, το ΚΚΕ και επισημαίνει:

«Η πραγματική θέση όμως τόσο των συγκεκριμένων κυβερνητικών στελεχών, που με τις πράξεις τους και τις αποφάσεις τους απέκρυψαν και αλλοίωσαν κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία, όσο και του Κ. Αχ. Καραμανλή, μαζί με άλλους υπουργούς της σημερινής και προηγούμενων κυβερνήσεων, θα έπρεπε να είναι στο εδώλιο του κατηγορουμένου στην κύρια δίκη για το έγκλημα στα Τέμπη.

Όχι να απολαμβάνουν την ειδική μεταχείριση που τους επιφυλάσσει το απαράδεκτο άρθρο 86 του Συντάγματος, την κατάργηση του οποίου απαιτούσε και απαιτεί μόνο το ΚΚΕ».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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