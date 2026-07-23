Η ΕΕ επιβάλλει πρόστιμο – μαμούθ 890 εκατ. ευρώ στη Google

Πρόστιμο ύψους 890 εκατ. ευρώ επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Google για παραβιάσεις της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού στο διαδίκτυο.

Η ΕΕ δήλωσε ότι η Google παραβίασε τον Νόμο για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA), δίνοντας προτεραιότητα στις δικές της υπηρεσίες - όπως προσφορές για αγορές και ξενοδοχεία - στα αποτελέσματα αναζήτησης, έναντι εκείνων των ανταγωνιστών της.

Παραβίασε επίσης τον νόμο DMA, εμποδίζοντας τους προγραμματιστές εφαρμογών να κατευθύνουν τους καταναλωτές προς φθηνότερες προσφορές σε ιστότοπους ή εναλλακτικά καταστήματα εφαρμογών.

Συγκεκριμένα, στη Google επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 460 εκατ. ευρώ για την παράβαση που αφορούσε την αναζήτηση και 430 εκατ. ευρώ για την παράβαση που αφορούσε το app store.

Η ΕΕ διέταξε τη Google να αντιμετωπίζει τις υπηρεσίες τρίτων που εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησής της με «δίκαιο και αμερόληπτο τρόπο» και να επιτρέπει στους προγραμματιστές εφαρμογών να προωθούν προσφορές εκτός του καταστήματος εφαρμογών της Google.

Σημείωσε ότι ο τεχνολογικός κολοσσός είχε ήδη αρχίσει να δοκιμάζει αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο εμφανίζει τα αποτελέσματα αναζήτησης που αφορούν τις δικές της υπηρεσίες, όπως αγορές και πτήσεις, και πως οι αλλαγές αυτές συνιστούν «ουσιαστική πρόοδο προς τη συμμόρφωση».

Οι καταναλωτές θα επηρεαστούν άμεσα από την απόφαση της ΕΕ, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος. «Τα αποτελέσματα αναζήτησης θα είναι διαφορετικά στην Ευρώπη· θα πρέπει να προσαρμόσουν τη μηχανή αναζήτησής τους στο μέλλον», πρόσθεσε.

Η απόφαση για την επιβολή του προστίμου ενδέχεται να προκαλέσει την οργή του Ντόναλντ Τραμπ, λίγες μόνο ώρες πριν από τη λήξη μιας σειράς προσωρινών παγκόσμιων δασμών εναντίον περίπου 60 χωρών, αναφέρει ο Guardian.

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της ΕΕ δήλωσε πως δεν γνωρίζουν πώς μπορεί να αντιδράσει ο Τραμπ, επιμένοντας ότι η ΕΕ έχει το «κυριαρχικό δικαίωμα» να ρυθμίζει τις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας εντός της δικής της δικαιοδοσίας και ότι ο χρόνος επιβολής του προστίμου δεν σχετίζεται με τους δασμούς.

Η Google πάντως μπορεί να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης και να ζητήσει την εφαρμογή προσωρινών μέτρων, συμπεριλαμβανομένου του αιτήματος για αναστολή του μέτρου.

Πηγή: skai.gr

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