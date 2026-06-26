Τη δεύτερη προσθήκη του οριστικοποίησε, τυπικά, ο Παναθηναϊκός!

Όπως μετέφερε μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 o Γιώργος Πετρίδης, λίγα 24ωρα μετά την απόκτηση του Μουστάφα Φαλ, οι «πράσινοι», κάνουν δικό τους τον Μπρανκού Μπαντιό!

Το «τριφύλλι» κινήθηκε μεθοδικά τις τελευταίες ώρες προκειμένου να ολοκληρώσει την συγκεκριμένη προσθήκη, πληρώνοντας το buy out, ύψους 1,5 εκατ. ευρώ στη Βαλένθια, με την οποία ο Σενεγαλέζος γκαρντ, κατέκτησε το πρωτάθλημα Ισπανίας τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ενώ συμμετείχε με αυτή και στο Final 4 της Αθήνας.

Έτσι σε λιγότερο από μια εβδομάδα από την επιστροφή του Ομπράντοβιτς, ο Παναθηναϊκός, ολοκληρώνει δυο σημαντικές κινήσεις με την «σφραγίδα» του Σέρβου προπονητή και ο σχεδιασμός για την στελέχωση του ρόστερ ενόψει της νέας σεζόν συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς.

Τη φετινή σεζόν είχε 11.2 πόντους, 2.6 ριμπάουντ, 2.2 ασίστ και 0.6 κλεψίματα σε 20:29 λεπτά συμμετοχής στην Ευρωλίγκα.

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