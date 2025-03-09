Λογαριασμός
Γιόρτασε τα 100 χρόνια και πήρε «δώρο» την… παράσταση τίτλου ο Ολυμπιακός

Έστησε πάρτι για τα 100 χρόνια ο Ολυμπιακός! Οι Πειραιώτες επικράτησαν 1-0 του ΟΦΗ στο «Γ. Καραϊσκάκης» και πάνε με μεγάλο αβαντάζ (+7) στα playoffs  

Ολυμπιακός

Το «Γ. Καραϊσκάκης» γιόρτασε! Κυρίως τα 100 χρόνια ζωής του Ολυμπιακού, τα οποία συμπληρώνονται τη Δευτέρα. Όμως και τη νίκη επί του ΟΦΗ με 1-0 για την αυλαία της κανονικής περιόδου της Stoiximan Super League. Το οποίο έστειλε τους Πειραιώτες στα playoffs με το +7, χάρη και στην απώλεια βαθμών της ΑΕΚ κόντρα στον Άρη.

Το γκολ που έκανε τη διαφορά ήρθε στο 44’ με τον Ροντινέι να ευστοχεί σε πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος από τον Λιούις. Ο τελευταίος άφησε με δέκα τους Κρητικούς, καθώς αντίκρισε δεύτερη κίτρινη.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα του Ράσταβατς δεν ήταν τόσο ανταγωνιστική, ξεμένοντας σταδιακά από ενέργεια, αλλά έμεινε ζωντανή για αποτέλεσμα, λόγω της αναποτελεσματικότητας του Ολυμπιακού και της φλυαρίας στην τελική προσπάθεια.

