Το «Γ. Καραϊσκάκης» γιόρτασε! Κυρίως τα 100 χρόνια ζωής του Ολυμπιακού, τα οποία συμπληρώνονται τη Δευτέρα. Όμως και τη νίκη επί του ΟΦΗ με 1-0 για την αυλαία της κανονικής περιόδου της Stoiximan Super League. Το οποίο έστειλε τους Πειραιώτες στα playoffs με το +7, χάρη και στην απώλεια βαθμών της ΑΕΚ κόντρα στον Άρη.
Το γκολ που έκανε τη διαφορά ήρθε στο 44’ με τον Ροντινέι να ευστοχεί σε πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος από τον Λιούις. Ο τελευταίος άφησε με δέκα τους Κρητικούς, καθώς αντίκρισε δεύτερη κίτρινη.
Στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα του Ράσταβατς δεν ήταν τόσο ανταγωνιστική, ξεμένοντας σταδιακά από ενέργεια, αλλά έμεινε ζωντανή για αποτέλεσμα, λόγω της αναποτελεσματικότητας του Ολυμπιακού και της φλυαρίας στην τελική προσπάθεια.
