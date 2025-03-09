Σκηνικό που θυμίζει αγώνα στο εξωτερικό, με πρωταγωνιστή… Μέσι, Κριστιάνο Ρονάλντο ή Νεϊμάρ, είχαμε στο «Γ. Καραϊσκάκης». Στο 65' της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον ΟΦΗ, ένας πιτσιρικάς «εισέβαλε» στον αγωνιστικό χώρο και έτρεξε πάνω στον Τσικίνιο!

Φυσικά το παιχνίδι διακόπηκε, με τον μικρό να ζητάει από τον Πορτογάλο μια φωτογραφία. Αυτός, λοιπόν και ενώ ήδη ένας σεκιούριτι είχε πλησιάσει στο σημείο για να βάλει το πιτσιρίκι έξω, δεν του χάλασε χατίρι.

Έβγαλαν, λοιπόν, μια σέλφι και η χαρά του μικρού, καθώς έβγαινε από το γήπεδο, για το γεγονός ότι τα κατάφερε, ήταν όλα τα λεφτά!

