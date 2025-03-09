Για το πρώτο ιστορικό χρυσό μετάλλιο του Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος διαγωνίστηκε ως leader στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στην Ολλανδία, μίλησε ο προπονητής του Γιώργος Πομάσκι στο βραδινό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ με τη Χριστίνα Βίδου.

«Θα ήθελα κι από την πλευρά μου να δώσω πολλά συγχαρητήρια στον Μανόλο, είναι αποτέλεσμα και παράδειγμα προς μίμηση. Πριν 3 χρόνια ενωθήκαμε μαζί με τον πατέρα Καραλή και με τον Πολωνό προπονητή Τσεπάνσκι και κάναμε ένα τρίδυμο. Φτιάξαμε το καλύτερο πλάνο που μπορούσαμε, για να προβλέψουμε τι εξέλιξη και τι επιβάρυνση θα πρέπει να δεχτεί αυτό το παιδί για να φτάσει σε αυτά τα ύψη», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο ομοσπονδιακός προπονητής και υπογράμμισε:

«Μετά τον Μίλτο Τεντόγλου, άλλο ένα παιδί κατάφερε να φτάσει στην κορυφή, όπου την προηγούμενη χρονιά είχε 3 μετάλλια από όλες τις μεγάλες διοργανώσεις. Αυτό είναι αποτέλεσμα μιας δουλειάς, μιας Ομοσπονδίας, με ένα υπουργείο όπου όλοι προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες γύμνασης και αγώνων. Στην Ελλάδα έχει πάρα πολύ μεγάλα ταλέντα και πρέπει να τους δώσουμε τη δυνατότητα να εξελιχθούν».

«Τα νέα παιδιά σε αυτά τα τόσο τρυφερά χρόνια 12-18 ετών ας ασχοληθούν με τον αθλητισμό, όχι κατ' ανάγκη τον πρωταθλητισμό. Δεν χάνουμε ούτε κερδίζουμε. Πλουτίζουμε τις προσωπικότητές μας και έτσι είμαστε έτοιμοι για την επόμενη μέρα στην κοινωνία», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.