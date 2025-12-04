Δύσκολη εντός έδρας αποστολή για τον Ολυμπιακό κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης! Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα αντιμετωπίζει απόψε το βράδυ (21:15, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr, NovaSports Prime) τη Φενέρμπαχτσε στο κατάμεστο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, σε ένα από τα πιο παραδοσιακά ντέρμπι της Ευρωλίγκας και αναμφίβολα το μεγαλύτερο για τη 14η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Όπως όλες οι ομάδες, έτσι και οι «ερυθρόλευκοι» είχαν το προηγούμενο διάστημα λίγες ημέρες ξεκούρασης λόγω της διακοπής των πρωταθλημάτων λόγω εθνικών ομάδων. Τελευταία αγωνιστική υποχρέωση των πρωταθλητών Ελλάδας ήταν πριν από οκτώ ημέρες, με την εκτός έδρας ήττα με σκορ 91-80 από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, σε ένα παιχνίδι όπου ο Ολυμπιακός «κατέρρευσε» στην τελευταία περίοδο και δέχθηκε επιμέρους σκορ 32-15, χάνοντας ουσιαστικά το ματς σε αυτό το διάστημα.

Στην... αντίπερα όχθη, το σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μετρά αισίως εννέα διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, οι πέντε εκ των οποίων στην Ευρωλίγκα. Αυτό είναι το καλύτερο εν ενεργεία σερί στη διοργάνωση, με αποτέλεσμα ο τουρκικός σύλλογος να αποτελεί τη δεδομένη χρονική στιγμή την πιο «καυτή» και φορμαρισμένη ομάδα της λίγκας! Την τελευταία αγωνιστική, η Φενέρ λύγισε στο φινάλε τη Βίρτους Μπολόνια με σκορ 66-64 στην Κωνσταντινούπολη και ανέβηκε στο 8-5, ρεκόρ που μοιράζεται τόσο με τον Ολυμπιακό, όσο και με τις Ζάλγκιρις, Μονακό, Βαλένθια και Μπαρτσελόνα!

Στα αγωνιστικά τώρα, δεν λείπουν τα προβλήματα και οι απουσίες στις τάξεις των «ερυθρόλευκων», αφού ο Γιώργος Μπαρτζώκας, πέραν των δεδομένων απουσιών των Κίναν Έβανς και Μουσταφά Φαλ, δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Σακίλ ΜακΚίσικ. Μάλιστα, αμφίβολος δίνεται ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος χθες είχε υψηλό πυρετό και η συμμετοχή του θα κριθεί την τελευταία στιγμή. Στα ευχάριστα, η επιστροφή του Φρανκ Νιλικίνα στις επάλξεις και την αγωνιστική δράση.

Σε παρόμοια φάση βρίσκεται και το ιατρικό δελτίο της Φενέρ, η οποία το τελευταίο διάστημα έχει σημαντικές επιστροφές στο ρόστερ της. Πάντως, στη χώρα μας δεν ταξίδεψαν οι Ονουράλπ Μπιτίμ και Σκότι Γουίλμπεκιν που ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς.

Τέλος, όσον αφορά την περασμένη σεζόν, οι δύο ομάδες τέθηκαν αντιμέτωπες σε δύο παιχνίδια με τον Ολυμπιακό να ηττάται και στα δύο. Στα ματς που διεξήχθησαν στο ΣΕΦ, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν 9 νίκες έναντι 7 των Τούρκων.

