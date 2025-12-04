Οι Μπακς βίωσαν ένα από τα πιο δύσκολα ξεκινήματα της σεζόν, αλλά ολοκλήρωσαν τη βραδιά με μία από τις πιο ηχηρές νίκες τους. Παρά το σοκ του τραυματισμού του Γιάννη Αντετοκούνμπο μόλις στο τρίτο λεπτό, η ομάδα του Ντοκ Ρίβερς έδειξε χαρακτήρα και επικράτησε 113-109 των Πίστονς στο Fiserv Forum.

Ο τραυματισμός του Γιάννη — θλάση στη δεξιά γάμπα, σύμφωνα με την ενημέρωση των Μπακς — ήρθε λίγες ώρες μετά τις διαψεύσεις του Ρίβερς σχετικά με φημολογούμενες συζητήσεις για το μέλλον του Έλληνα σταρ. Παρ’ όλα αυτά, η ομάδα έμεινε συγκεντρωμένη και βρήκε λύσεις από το βάθος του ρόστερ της.

Ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ έκανε μια από τις πιο επιβλητικές του εμφανίσεις με τη φανέλα των Μπακς, σημειώνοντας 26 πόντους, ενώ ο Ράιαν Ρόλινς πρόσθεσε 22, κρατώντας επιθετικά την ομάδα όρθια στα κρίσιμα σημεία.

Ο AJ Γκριν ήταν καθοριστικός στο φινάλε με 19 πόντους, ενώ ο Τζέρικο Σιμς πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνιση της καριέρας του με 15 πόντους και 14 ριμπάουντ, προσφέροντας ενέργεια και δύναμη στη ρακέτα.

Το Μιλγουόκι βρέθηκε να χάνει 27-9 στο ξεκίνημα και 85-78 στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, όμως δεν τα παράτησε ποτέ. Ο Σιμς έκανε το 109-108 με ένα εντυπωσιακό τρίποντο-φάουλ στο 1:34 πριν το τέλος, πριν ο Ρόλινς ευστοχήσει σε δύο βολές στα 13 δευτερόλεπτα για το +3. Ο Γκριν «κλείδωσε» τη νίκη από τη γραμμή, τιμωρώντας το τελευταίο άστοχο σουτ των Πίστονς.

Οι Πίστονς, που είχαν κερδίσει 15 από τα προηγούμενα 17 παιχνίδια τους, πάλεψαν με ηγέτη τον Τομπάιας Χάρις (20 π.), ενώ οι Κέιντ Κάνιγχαμ (17 π.) και Τζέιντεν Άιβι (15 π.) έδωσαν λύσεις. Ωστόσο, η ένταση χτύπησε κόκκινο στο τρίτο δεκάλεπτο, όταν ο Άιζαια Στιούαρτ αποβλήθηκε μετά από επεισόδιο με τον Μπόμπι Πόρτις.

