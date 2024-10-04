Κάλεσμα σε συσπείρωση -επιβραβεύοντας παράλληλα τους φίλους του που θα ανταποκριθούν- έκανε ο Παναθηναϊκός.

Με το σύνθημα «μαζί σου και στα δύσκολα, Παναθηναϊκέ», η πράσινη ΠΑΕ γνωστοποίησε ότι εκείνοι που θα βρεθούν στο ΟΑΚΑ για το κρίσιμο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό θα έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν δωρεάν εισιτήριο για το μεγάλο ευρωπαϊκό ματς με την Τσέλσι.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Αγαπητοί φίλαθλοι,

Αυτή την Κυριακή, 6 Οκτωβρίου, η ομάδα μας αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό σε έναν κρίσιμο αγώνα. Τώρα είναι η ώρα να δείξουμε την αλληλεγγύη μας!

Ας ενωθούμε να στηρίξουμε τον Παναθηναϊκό με όλες μας τις δυνάμεις.

Η παρουσία σας στο γήπεδο είναι ζωτικής σημασίας!

Κάθε φωνή μετράει. Γεμίστε τις κερκίδες και δώστε δύναμη στην ομάδα μας.

Ως ένδειξη αναγνώρισης για τη στήριξή σας, η ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ προσφέρει τη δυνατότητα να εξασφαλίσετε ένα δωρεάν εισιτήριο για τον αγώνα με την Chelsea, που θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ στις 24/10, χρησιμοποιώντας τον κωδικό σας από το Gov Wallet.

Προϋποθέσεις προσφοράς:

Από την Τρίτη, 8/10, και για 24 ώρες μόνο, μπορείτε να εξαργυρώσετε τον κωδικό από τον αγώνα με τον Ολυμπιακό και να διασφαλίσετε τη θέση σας για την Chelsea με ένα δωρεάν εισιτήριο. Η προσφορά ισχύει για 40.000 θέσεις!

Ας δείξουμε όλοι μαζί ότι ο Παναθηναϊκός είναι οικογένεια.

