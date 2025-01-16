Επίσημη μορφή πήρε η μετακίνηση του Ανδρέα Ντόη στη Ρίο Άβε από τον Ολυμπιακό, με τον διεθνή Έλληνα κεντρικό να παραχωρείται από τους «ερυθρόλευκους» με τη μορφή δανεισμού ως το τέλος της σεζόν.

Μεγαλώνει, λοιπόν, η παροικία των Πειραιωτών στον πορτογαλικό σύλλογο, καθώς υπενθυμίζεται πως εκεί παίζουν ως δανεικοί από τον Ολυμπιακό και οι Άντζελο Σίνα, Κώστας Κωστούλας και Νέλσον Άμπι, όπως επίσης και ο Μάριος Βρουσάι, ο οποίος όμως παραχωρήθηκε με κανονική μεταγραφή.

Τον τελευταίο καιρό ο Ντόη ήταν εκτός αποστολής, οπότε κρίθηκε σκόπιμο να αγωνιστεί αλλού. Τη φετινή σεζόν έχει 6 συμμετοχές στο πρωτάθλημα με τους «ερυθρόλευκους».

