Asteras AKTOR: Τέλος ο Σον Γκος

Παρελθόν από τον Asteras AKTOR αποτελεί ο Σον Γκος. Ο Βορειοϊρλανδός χαφ αποχωρεί από τους Αρκάδες μετά από ενάμιση χρόνο παρουσίας στην ομάδα.



Με τα κιτρινομπλέ ο Γκος έγραψε 25 εμφανίσεις με 2 γκολ και 3 ασίστ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστη, Sean Richard Goss.Ευχαριστούμε τον Goss για την συνεργασία και την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην επαγγελματική του καριέρα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.