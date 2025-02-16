Μπάσκετ Γυναικών: Λύγισε τον μαχητικό ΠΑΣ Γιάννινα και σήκωσε το Κύπελλο ο Ολυμπιακός

Κυπελλούχος στις Γυναίκες για έκτη φορά στην ιστορία του και πρώτη μετά από μια τριετία στέφθηκε ο Ολυμπιακός στα 100 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου. Στον μεγάλο τελικό του Ηρακλείου επικράτησε του εξαιρετικού ΠΑΣ Γιάννινα με 59-51, παρότι βρέθηκε να κυνηγά στο σκορ στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, ακόμη και με -10 (30-20).

Η Ελεάννα Χριστινάκη με 14 πόντους και η Ρεμπέκα Τόμπιν (που αναδείχθηκε MVP) με 13 πόντους και 17 ριμπάουντ ξεχώρισαν από τον Ολυμπιακό, που είχε 21 επιθετικά ριμπάουντ στο παιχνίδι.

Το ματς

Ο ΠΑΣ μπήκε με… θράσος στον πρώτο τελικό της ιστορίας του και προηγήθηκε 8-4 με αιχμή την Άρτσερ αναγκάζοντας τον Θάνο Νίκλα να καλέσει τάιμ άουτ πριν συμπληρωθεί καν τετράλεπτο στον αγώνα. Αυτό δεν έκοψε τη φόρα του αουτσάιντερ, που με τρίποντο της Κέρναλ έφτασε και στο +7 (11-4), προτού ο Ολυμπιακός αντιδράσει και με σκορ από την Τόμπιν και τη Χριστινάκη μείωσε στο 17-16 της πρώτης περιόδου. Η διεθνής σούτινγκ γκαρντ με συνεχείς πόντους οδήγησε την ομάδα της στο προσπέρασμα, 17-20, ωστόσο ο ΠΑΣ με δύο σερί τρίποντα από Μόρχαουζ και Δούρβα ανέκτησε το προβάδισμα, 25-20, με 4:23 να απομένουν για το ημίχρονο. Η Άρτσερ και το δεύτερο τρίποντο της Δούρβα εκτόξευσαν τη διαφορά για την ομάδα των Ιωαννίνων και στο +10, 30-20 αιφνιδιάζοντας πλήρως τις ερυθρόλευκες. Οι πρωταθλήτριες αντέδρασαν και με διαδοχικές βολές από Τόμπιν και Χριστινάκη πλησίασε στους τρεις (30-27), ωστόσο η Σαρηγιαννίδου σκόραρε με την εκπνοή για το 32-27 του ημιχρόνου.

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε αποφασισμένος από τα αποδυτήρια και με τρίποντα από Ράτσα και Λάμπερτ πήρε κεφάλι στο σκορ, 32-35. Ο ΠΑΣ και πάλι αντέδρασε, με την Δούρβα με το τρίτο της τρίποντο και την Κέρναλ να παίρνει μπρος, φτάνοντας με ένα 8-0 στο 43-37, μπαίνοντας στο τελευταίο τρίλεπτο της περιόδου. Κολλάτου και Ράτσα κατάφεραν να περιορίσουν τη ζημιά για την ομάδα τους σε 43-41 στο φινάλε του δεκαλέπτου. Η ομάδα του Θάνου Νίκλα ολοκλήρωσε ένα 6-0 για να ισοφαρίσει στις αρχές της τέταρτης περιόδου (43-43) και με τρίποντο της Χέμπε πέρασε μπροστά, 46-48 και λίγο αργότερα 48-52. Το σουτ της Χριστινάκη έφερε τη διαφορά στο +7, 48-54, με 2:42 να απομένουν για το τέλος. Η Κολλάτου με τρίποντο στα 59,8’’ οδήγησε το σκορ στο 51-59 και έκρινε οριστικά τον τελικό υπέρ του Ολυμπιακού.

Δεκάλεπτα: 17-16, 32-27, 43-41, 51-59

Διαιτητές: Πιτσίλκας, Τηγάνης, Μαλαμάς

