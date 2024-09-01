Μπορεί στην αρχή να τα βρήκε σκούρα, αλλά μπαίνει φουριόζα στα playoffs για το πρωτάθλημα η Ελσίνκι.

Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Conference League (28/11, 19:45) επικράτησε εκτός έδρας με 3-1 της Βάσα για την 22η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος Φινλανδίας, σε ένα ματς που έμεινε πίσω στο σκορ, όμως, με την ψυχραιμία και τη διαφορά δυναμικότητά της έφτασε εύκολα στους τρεις βαθμούς της νίκης.

Οι γηπεδούχοι αιφνιδίασαν την Ελσίνκι και προηγήθηκαν στο 5' με τον Ένγκστρομ, όμως, η απάντηση ήρθε γρήγορα τέσσερα λεπτά αργότερα (9') με τον Μεριλουότο, ο οποίος στο 50' έβαλε μπροστά στο σκορ την ομάδα του για το 2-1.

Το τελικό σκορ για τους φιλοξενούμενους διαμόρφωσε στο 84' ο Έργουιν, με τον Γιώργο Κανελλόπουλο να αγωνίζεται βασικός για την Ελσίνκι και να γίνεται αλλαγή στο 82ο λεπτό.

