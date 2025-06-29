Ολυμπιακός: Δεν ισχύει το δημοσίευμα για διαπραγματεύσεις Ντόρσεϊ με Παρτίζαν

Νωρίτερα την Κυριακή (29/06), δημοσίευμα του γερμανικού «Buzz Sport» έκανε λόγο για προχωρημένες διαπραγματεύσεις μεταξύ Τάιλερ Ντόρσεϊ και Παρτίζαν.
Η γερμανική ιστοσελίδα μετέφερε ότι η αποχώρηση του παίκτη από τον Ολυμπιακό αναμένεται να γίνει με την καταβολή buy-out από την Παρτίζαν. Παρόλα αυτά, κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από το «ερυθρόλευκο» ρεπορτάζ.
Πράγματι, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο δημοσίευμα είναι αβάσιμο, καθώς δεν προκύπτουν από πουθενά προχωρημένες συζητήσεις του Ελληνοαμερικανού γκαρντ με τους «ασπρόμαυρους», ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο από τον Ολυμπιακό μέχρι το 2026.
Σε 20 εμφανίσεις στην EuroLeague ο άλλοτε άσος των Ντάλας Μάβερικς είχε κατά μέσο όρο 10,1 λεπτά συμμετοχής, μετρώντας 3,3 πόντους, 1,0 ασίστ και 1,0 ριμπάουντ ανά αγώνα.
Γενικότερα, στο μεγαλύτερο μέρος της σεζόν δεν είχε ιδιαίτερο ρόλο στο σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα, όμως ήταν εντυπωσιακός στους τελικούς της Stoiximan GBL με 15,3 πόντους ανά αγώνα κόντρα στον Παναθηναϊκό.
Πηγή: sport-fm.gr
