Ολυμπιακός: Δεν ισχύει το δημοσίευμα για διαπραγματεύσεις Ντόρσεϊ με Παρτίζαν

Νωρίτερα την Κυριακή (29/06), δημοσίευμα του γερμανικού «Buzz Sport» έκανε λόγο για προχωρημένες διαπραγματεύσεις μεταξύ Τάιλερ Ντόρσεϊ και Παρτίζαν.



Η γερμανική ιστοσελίδα μετέφερε ότι η αποχώρηση του παίκτη από τον Ολυμπιακό αναμένεται να γίνει με την καταβολή buy-out από την Παρτίζαν. Παρόλα αυτά, κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από το «ερυθρόλευκο» ρεπορτάζ.

Πράγματι, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τοείναι αβάσιμο, καθώς δεν προκύπτουν από πουθενάτου Ελληνοαμερικανού γκαρντ με τους «ασπρόμαυρους», ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο από τονμέχρι τοΣε 20 εμφανίσεις στην EuroLeague ο άλλοτε άσος των Ντάλας Μάβερικς είχε κατά μέσο όρο 10,1 λεπτά συμμετοχής,ανά αγώνα.Γενικότερα, στο μεγαλύτερο μέρος της σεζόν δεν είχε ιδιαίτερο ρόλο στο σύνολο του, όμως ήταν εντυπωσιακός στους τελικούς της Stoiximan GBL μεκόντρα στον Παναθηναϊκό.

