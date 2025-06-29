Παναθηναϊκός: Με 33 παίκτες στην Αυστρία

Μετά από 13 ημέρες στο «Γ. Καλαφάτης», ο Παναθηναϊκός αναχωρεί τη Δευτέρα για την Αυστρία και το Μπαντ Χάρινγκ, όπου θα γίνει το βασικό στάδιο προετοιμασίας ως τις 12 Ιουλίου.



Ο Ρουί Βιτόρια πήρε στην αποστολή 33 παίκτες, ανάμεσα στους οποίους και επτά νέους (Κυριόπουλος, Φικάι, Μπρέγκου, Λάβδας, Μπόκος, Νεμπής, Ζέκα).

Στο διάστημα της παραμονής στην Αυστρία, οι «πράσινοι» θα δώσουν και τα εξής τέσσερα φιλικά παιχνίδια (οι ώρες είναι τοπικές):

2 Ιουλίου στις 11 π.μ. στο γήπεδο «Sportplatz Angerberg» με αντίπαλο την ουκρανική Μέταλιστ 1925.

5 Ιουλίου στις 2 μ.μ. στο γήπεδο Kaiserwinkl Arena Kossen με αντίπαλο τη δανέζικη Νόρτζελαντ.

9 Ιουλίου στις 6 μ.μ. στο γήπεδο Silberstadt Arena με αντίπαλο τη γερμανική Σάλκε.

12 Ιουλίου στις 3 μ.μ. στο γήπεδο Kaiserwinkl Arena Kossen με αντίπαλο την πορτογαλική Μπράγκα.

Στην αποστολή για την Αυστρία μετέχουν οι Ντραγκόφσκι, Λοντίγκιν, Καρακασίδης, Σταμέλλος, Βαγιαννίδης, Κώτσιρας, Κυριακόπουλος, Μλαντένοβιτς, Ίνγκασον, Πάλμερ – Μπράουν, Γεντβάι, Τουμπά, Σιώπης, Τσιριβέγια, Τσέριν, Μαξίμοβιτς, Νίκας, Μπακασέτας, Τετέ, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Μαντσίνι, Λημνιός, Ιωαννίδης, Σφιντέρσκι, Γερεμέγεφ, Κυριόπουλος, Φικάι, Μπρέγκου, Λάβδας, Μπόκος, Νεμπής, Ζέκα.

The squad that will depart for Bad Häring 🇦🇹, where the main stage of our pre-season training camp will take place from 30/6 to 12/7.#PAOFC #Panathinaikos #preseason pic.twitter.com/gY3cOEcJso — Panathinaikos F.C. (@paofc_) June 29, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.