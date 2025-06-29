Τέλος στην όποια κουβέντα ετοιμάζεται να ξεκινήσει και αφορά την ενδεχόμενη πώληση του Χρήστου Μουζακίτη βάζει η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Την ώρα που στην Ιταλία ακούγεται ο Έλληνας χαφ για τη Μίλαν και τη Γιουβέντους, στην Ισπανία για Ατλέτικο και Βιγιαρεάλ και στην Αγγλία για την Μπόρνμουθ, οι Πειραιώτες έλαβαν την απόφαση να μην παραχωρήσουν τον ταλαντούχο μέσο.

Συγκεκριμένα, η εφημερίδα SportDay αναφέρει πως οι «ερυθρόλευκοι» δεν σκοπεύουν να παραχωρήσουν τον διεθνή πλέον μέσο.

Την ώρα που ο μικρός συνεργάζεται με την εταιρία μάνατζερ του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που πήρε και τα δικαιώματα του Κωστούλα, αυτό προκάλεσε έντονη φημολογία για μία άμεση κινητικότητα όσον αφορά το μέλλον και του Μουζακίτη.

Όμως αυτό συνέβη για να έχει την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση ο παίκτης και παράλληλα να έχει μία επαφή με τους μάνατζερ που βοήθησαν και στο deal του μέχρι πρότινος συμπαίκτη του.

Στον Ολυμπιακό έχουν αποφασίσει να μην παραχωρήσουν άλλο βασικό παίκτη, πόσω μάλλον Έλληνα, και πρόθεση όλων είναι η ομάδα να έχει την καλύτερη δυνατή σύνθεση ενόψει της επιστροφής της στο Champions League.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.