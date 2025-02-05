Ολυμπιακός που δεν λύγισε, σήκωσε τη 2η κούπα της σεζόν. Μετά από ένα συγκλονιστικό ματς στο κλειστό του Παλαιού Φαλήρου «Σοφία Μπεφόν» η ομάδα του Αντρέα Γκαρντίνι, τα βρήκε σκούρα απέναντι στον μαχητικότατο Μίλωνα, αλλά η ποιότητα και η ψυχραιμία της, έφεραν στον Πειραιά το τρίτο Σούπερ Καπ στην ιστορία του τμήματος μετά το 3-1 σετ.

Πρώτο τρόπαιο στον θεσμό μετά από 15 χρόνια για τον Ολυμπιακό που συνεχίζει να κυριαρχεί εντός συνόρων, βάζοντας πλέον στόχο την πρόκριση του στην επόμενη φάση του CEV Champions League και φυσικά το πρωτάθλημα. Σπουδαία εμφάνιση από Τζούριτς, Ατανασίεβιτς και Κουμεντάκη που σε κρίσιμα σημεία καθόρισαν την έκβαση του τελικού.

Από την άλλη ο Μίλωνας άφησε ξανά θετικές εντυπώσεις, με τον Κάιλ Ράσελ να οδηγεί την ομάδα του στο σκοράρισμα, έχοντας άξιο συμπαραστάτη τον Πολούιαν.

Δεύτερος σε κατακτήσεις ο Ολυμπιακός, παραμένει πολυνίκης ο Ηρακλής που μετρά ακόμη τέσσερις κατακτήσεις.

Πηγή: skai.gr

