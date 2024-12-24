Λογαριασμός
«Ψάχνει ομάδα στην Ελλάδα ο Μαζουακού»

Αποφασισμένος να συνεχίσει την καριέρα του στη χώρα μας εμφανίζεται ο μπακ της Μπεσίκτας

Το ποδοσφαιρικό του μέλλον στην Ελλάδα φέρεται ν’ αναζητά ο Αρτούρ Μαζουακού.

Ο 31χρονος μπακ υπολογίζεται από την Μπεσίκτας, με την οποία έχει καταγράψει συνολικά 15 συμμετοχές φέτος (με 4 ασίστ).

Σύμφωνα ωστόσο με τη «Sabah», είναι αποφασισμένος ν’ αποχωρήσει και μάλιστα αναζητά ομάδα στη χώρα μας.

Εξάλλου, το περασμένο καλοκαίρι το όνομα του Μαζουακού είχε παίξει στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, ενώ στην προσεχή μεταγραφική περίοδο (πλην της «Ένωσης») αριστερό μπακ θ’ αναζητήσει σίγουρα και ο Ολυμπιακός.

