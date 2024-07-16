Σοκ στον ελληνικό στίβο 10 ημέρες πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Όπως αποκαλύπτει το Sportsfeed, μέλος της αποστολής για Παρίσι βρέθηκε θετικό σε έλεγχο ντόπινγκ.

Συγκεκριμένα πρόκειται για αθλήτρια του στίβου και σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, αναμένεται ανακοίνωση του ΣΕΓΑΣ και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, που είναι οι πρώτοι που ενημερώθηκαν για το δείγμα και οφείλουν να ενημερώσουν. Όπως ορίζει ο κανονισμός, η αθλήτρια δικαιούται να ζητήσει έλεγχο και του δευτέρου δείγματος.

Σημειώνεται ότι η Ολυμπιακή αποστολή αποτελείται συνολικά από 101 μέλη, εκ των οποίων τα 14 σε αγωνίσματα στίβου. Από τα 14 μέλη, τα 10 είναι γυναίκες.

