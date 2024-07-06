Λογαριασμός
Όλο το μπάσκετ στο Λας Βέγκας: Τα αστέρια της Team USA ξεκίνησαν προετοιμασία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Τα «αστέρια» της Team USA συγκεντρώθηκαν στο Λας Βέγκας, όπου θα λάβει χώρα η προετοιμασία ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού

ΗΠΑ Ολυμπιακοί Αγώνες

Με ένα ρόστερ που θυμίζει... Dream Team, η εθνική ομάδα των ΗΠΑ ετοιμάζεται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού έχοντας ως μόνο στόχο την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.

Τα μεγαλύτερα «αστέρια» του παγκόσμιου μπάσκετ, όπως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο Στεφ Κάρι, ο Κέβιν Ντουράντ και ο Τζοέλ Εμπίντ, συγκεντρώθηκαν στο Λας Βέγκας έτσι ώστε να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους ενόψει της Ολυμπιάδας.

Η πρώτη συνάντησή των παικτών ήταν σε πολύ καλό κλίμα και τα χαμόγελα... έδιναν και έπαιρναν, με τους σπουδαιότερους σταρ του NBA να αφήνουν πίσω τους για λίγο την αντιπαλότητα και να ετοιμάζονται να επαναφέρουν την πατρίδα τους στην κορυφή.

Θυμίζουμε πως η 12άδα των ΗΠΑ είναι η εξής: Στεφ Κάρι, Ντέβιν Μπούκερ, Ταϊρίς Χαλιμπέρτον, Άντονι Έντουαρντς, Τζρου Χόλιντεϊ, ΛεΜπρόν Τζέιμς, Κέβιν Ντουράντ, Τζέισον Τέιτουμ, Καγουάι Λέοναρντ, Τζοέλ Εμπίντ, Άντονι Ντέιβις, Μπαμ Αντεμπάγιο.

