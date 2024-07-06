Όλο το μπάσκετ στο Λας Βέγκας: Τα αστέρια της Team USA ξεκίνησαν προετοιμασία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Με ένα ρόστερ που θυμίζει... Dream Team, η εθνική ομάδα των ΗΠΑ ετοιμάζεται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού έχοντας ως μόνο στόχο την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.

Τα μεγαλύτερα «αστέρια» του παγκόσμιου μπάσκετ, όπως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο Στεφ Κάρι, ο Κέβιν Ντουράντ και ο Τζοέλ Εμπίντ, συγκεντρώθηκαν στο Λας Βέγκας έτσι ώστε να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους ενόψει της Ολυμπιάδας.

Η πρώτη συνάντησή των παικτών ήταν σε πολύ καλό κλίμα και τα χαμόγελα... έδιναν και έπαιρναν, με τους σπουδαιότερους σταρ του NBA να αφήνουν πίσω τους για λίγο την αντιπαλότητα και να ετοιμάζονται να επαναφέρουν την πατρίδα τους στην κορυφή.

Θυμίζουμε πως η 12άδα των ΗΠΑ είναι η εξής: Στεφ Κάρι, Ντέβιν Μπούκερ, Ταϊρίς Χαλιμπέρτον, Άντονι Έντουαρντς, Τζρου Χόλιντεϊ, ΛεΜπρόν Τζέιμς, Κέβιν Ντουράντ, Τζέισον Τέιτουμ, Καγουάι Λέοναρντ, Τζοέλ Εμπίντ, Άντονι Ντέιβις, Μπαμ Αντεμπάγιο.

Let's get it! @StephenCurry30 is the first player to arrive to 🇺🇸 #USABMNT training camp in Las Vegas. pic.twitter.com/1Sych6FNwh — USA Basketball (@usabasketball) July 5, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.