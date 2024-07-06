«Προτιμά να συνεχίσει στο NBA ο Φουρνιέ»

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς δεν έκαναν χρήση της οψιόν 19 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως για τον Εβάν Φουρνιέ, που κυκλοφορεί ελεύθερος και δημοσιεύματα το τελευταίο διάστημα τον συνδέουν με τον Ολυμπιακό για μια ενδεχόμενη επιστροφή του στην Ευρώπη.

Παρόλα αυτά ο έγκριτος δημοσιογράφος, Μαρκ Στέιν, φέρνει νέα δεδομένα για τον Γάλλο διεθνή, τονίζοντας ότι προτεραιότητά του τώρα είναι να συνεχίσει στο ΝΒΑ.

«Φυσιολογικά θα γίνει λόγος για ενδιαφέρον από την Ευρωλίγκα για τον Εβάν Φουρνιέ αφού το Ντιτρόιτ αρνήθηκε να κάνει χρήση της οψιόν $19 εκατομμυρίων του Γάλλου για την επόμενη σεζόν, αλλά πηγές του πρωταθλήματος λένε ότι ο Φουρνιέ προτιμά να προσπαθήσει να συνεχίσει την καριέρα του στο NBA. Είναι μόλις 31 ετών και αναμένεται να προκαλέσει κάποιο ενδιαφέρον από τη λίγκα», ανέφερε, χαρακτηριστικά, βάζοντας με αυτό τον τρόπο φρένο στα σενάρια με τις ευρωπαϊκές ομάδες.

Ο Φουρνιέ στη μέση της περσινής σεζόν έγινε trade από τους Νικς στους Πίστονς μετρώντας κατά μέσο όρο 7.2 πόντους σε 29 αναμετρήσεις στο Ντιτρόιτ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.