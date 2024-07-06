Στη Βιλερμπάν μέχρι τα 39 του χρόνια ο Ντε Κολό

Τη φανέλα της Βιλερμπάν θα συνεχίσει να φορά για τα επόμενα δύο χρόνια ο Νάντο Ντε Κολό!

Σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, η ASVEL ήρθε σε συμφωνία με τον 37χρονο γκαρντ για ανανέωση της συνεργασίας τους μέχρι το καλοκαίρι του 2026!

Ο πολύπειρος άσος αγωνίζεται στον σύλλογο της Λυών από το 2022, ενώ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, κατέγραψε 12,2 πόντους, 1,8 ριμπάουντ και 4,1 ασίστ κατά μέσο όρο σε 21 παιχνίδια της Ευρωλίγκας.

🗣️ Un accord aurait été trouvé entre l’ASVEL et Nando De Colo pour 2 saisons supplémentaires !



Quelle bonne nouvelle pour le club ! 🤩



via @EuroLeagueFr pic.twitter.com/sXNMpdzNnZ — SKWEEK (@skweektv) July 6, 2024

