Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στη Βιλερμπάν μέχρι τα 39 του χρόνια ο Ντε Κολό

Σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, η Βιλερμπάν ήρθε σε συμφωνία με τον Νάντο Ντε Κολό για ανανέωση της συνεργασίας τους μέχρι το καλοκαίρι του 2026

Νάντο Ντε Κολό

Τη φανέλα της Βιλερμπάν θα συνεχίσει να φορά για τα επόμενα δύο χρόνια ο Νάντο Ντε Κολό!

Σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, η ASVEL ήρθε σε συμφωνία με τον 37χρονο γκαρντ για ανανέωση της συνεργασίας τους μέχρι το καλοκαίρι του 2026!

Ο πολύπειρος άσος αγωνίζεται στον σύλλογο της Λυών από το 2022, ενώ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, κατέγραψε 12,2 πόντους, 1,8 ριμπάουντ και 4,1 ασίστ κατά μέσο όρο σε 21 παιχνίδια της Ευρωλίγκας.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: μπάσκετ Γαλλία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark