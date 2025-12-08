Η Δίκη στον ΣΚΑΪ, με τον Κυριάκο Θωμαΐδη: Τι θα δείτε απόψε

Η «Δίκη στον ΣΚΑΪ», στη νέα εποχή.

Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων με τον Κυριάκο Θωμαΐδη δίνει πάλι τον τόνο για να μη μένουμε σ’ αυτά που ακούμε.

Ανάλυση: ΠΑΟΚ - Άρης, η αθέατη πλευρά. Σχολιάζουν ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Χρήστος Δημόπουλος και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.

Όλες οι επίμαχες φάσεις με τον πρώην πρόεδρο της Επιτροπής Ορισμού Διαιτητών Σωτήρη Βοργιά.

Αποκάλυψη: Και η Super League στα δίχτυα του κυκλώματος στοιχηματισμού. Όλα τα στοιχεία από τη δημοσιογράφο Μαίρη Μπενέα.

Έρευνα: Η επόμενη μέρα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στο studio, ο ταμίας της ΕΠΟ Στέργιος Αντωνίου και ο πρόεδρος της δεύτερης Λίγκας Πέτρος Μαρτσούκος.

Τριάντα- οκτώ χρόνια «Δίκη» με τον Κυριάκο Θωμαΐδη.

Το μακροβιότερο talk show απόψε, ζωντανά στις 22.00 στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στη 01.15 στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.