Οι μάχες των κορυφαίων της Euroleague στον bwin ΣΠΟΡ FM 94,6

Ο μαραθώνιος της Euroleague συνεχίζεται και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας βάζει στην καρδιά της δράσης!
Την Πέμπτη (06.02) στις 21:15 ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR μετά την επικράτηση-θρίλερ επί της Φενέρμπαχτσε, θέλει να ντουμπλάρει τις επιτυχίες του απέναντι σε τουρκικές ομάδες, κόντρα στην Αναντολού Εφές, για να παραμείνει σε τροχιά πλεονεκτήματος έδρας. Μεταδίδει από το κατάμεστο ΟΑΚΑ ο Γιώργος Πετρίδης.
Την Παρασκευή (07.02) στις 21:30 σειρά παίρνει ο πρωτοπόρος της διοργάνωσης, Ολυμπιακός, που φιλοξενείται από την Μπαρτσελόνα, σε μια από τις πιο κλασικές μονομαχίες στην Ευρώπη. Στην περιγραφή από την Βαρκελώνη ο Νίκος Ζέρβας. Όταν τελειώσουν οι αγώνες, επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι να ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές.
Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR-Αναντολού Εφες, Μπαρτσελόνα–Ολυμπιακός.
Οι μάχες των κορυφαίων της Euroleague, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!
