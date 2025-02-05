Οι μάχες των κορυφαίων της Euroleague στον bwin ΣΠΟΡ FM 94,6

Ο μαραθώνιος της Euroleague συνεχίζεται και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας βάζει στην καρδιά της δράσης!

Την Πέμπτη (06.02) στις 21:15 ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR μετά την επικράτηση-θρίλερ επί της Φενέρμπαχτσε, θέλει να ντουμπλάρει τις επιτυχίες του απέναντι σε τουρκικές ομάδες, κόντρα στην Αναντολού Εφές, για να παραμείνει σε τροχιά πλεονεκτήματος έδρας. Μεταδίδει από το κατάμεστο ΟΑΚΑ ο Γιώργος Πετρίδης.

Την Παρασκευή (07.02) στις 21:30 σειρά παίρνει ο πρωτοπόρος της διοργάνωσης, Ολυμπιακός, που φιλοξενείται από την Μπαρτσελόνα, σε μια από τις πιο κλασικές μονομαχίες στην Ευρώπη. Στην περιγραφή από την Βαρκελώνη ο Νίκος Ζέρβας. Όταν τελειώσουν οι αγώνες, επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι να ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές.

Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR-Αναντολού Εφες, Μπαρτσελόνα–Ολυμπιακός.

Οι μάχες των κορυφαίων της Euroleague, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

Πηγή: skai.gr

