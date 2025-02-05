Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Πάει με τους βασικούς του ο Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκης»

Ο Νίκος Αθανασίου σχολιάζει στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 πώς αναμένεται να παρατάξει ο Ρουί Βιτόρια τον Παναθηναϊκό στη ρεβάνς των προημιτελικών του Κυπέλλου

Αθανασίου: «Πάει με τους βασικούς του ο Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκης»

Ο Νίκος Αθανασίου τόνισε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 πως ο Ρουί Βιτόρια προετοίμασε τους βασικούς του για την νέα αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, με φόντο αυτή τη φορά το «εισιτήριο» για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

«Αν υπάρξουν μεγάλες αλλαγές θα είναι έκπληξη» ανέφερε ο ρεπόρτερ των «πράσινων», λέγοντας:

«Το περιμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το ματς και από τη μορφή που θα έχει το παιχνίδι αυτό.

Στο ΟΑΚΑ ο Ολυμπιακός το είχε φέρει στα μέτρα του, αλλά στο δεύτερο ματς πρωταθλήματος στο Γ.Καραϊσκάκης ο Παναθηναϊκός πίεζε μόλις απέκτησε και το αριθμητικό πλεονέκτημα.

Ο Παναθηναϊκός θα πάει να παίξει αυτή τη ρεβάνς με τους βασικούς του, βάσει όσων είπε ο Βιτόρια και όσων έχει δοκιμάσει».

Ακούστε τα σχέδια του Πορτογάλου κόουτς:

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Ρουί Βιτόρια
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark