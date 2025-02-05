Αθανασίου: «Πάει με τους βασικούς του ο Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκης»

Ο Νίκος Αθανασίου τόνισε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 πως ο Ρουί Βιτόρια προετοίμασε τους βασικούς του για την νέα αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, με φόντο αυτή τη φορά το «εισιτήριο» για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.



«Αν υπάρξουν μεγάλες αλλαγές θα είναι έκπληξη» ανέφερε ο ρεπόρτερ των «πράσινων», λέγοντας:



«Το περιμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το ματς και από τη μορφή που θα έχει το παιχνίδι αυτό.



Στο ΟΑΚΑ ο Ολυμπιακός το είχε φέρει στα μέτρα του, αλλά στο δεύτερο ματς πρωταθλήματος στο Γ.Καραϊσκάκης ο Παναθηναϊκός πίεζε μόλις απέκτησε και το αριθμητικό πλεονέκτημα.



Ο Παναθηναϊκός θα πάει να παίξει αυτή τη ρεβάνς με τους βασικούς του, βάσει όσων είπε ο Βιτόρια και όσων έχει δοκιμάσει».



Ακούστε τα σχέδια του Πορτογάλου κόουτς :

