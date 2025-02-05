Asteras AKTOR: Ενημέρωση για τη διάθεση των εισιτηρίων για το ματς με τον Ολυμπιακό

Ο Asteras AKTOR την Κυριακή (09/02, 17:00) θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League.



Η αρκαδική ΠΑΕ ενημέρωσε τους φίλους της ομάδας για τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων για την αναμέτρηση, με την τιμή να ανέρχεται στα 20 ευρώ.

Αναλυτικά:

Όσοι φίλαθλοι του ASTERAS AKTOR επιθυμούν να προμηθευτούν εισιτήριο για τον εκτός έδρας αγώνα της 22ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2025 στις 17:00, θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν το εισιτήριό τους μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:Η τιμή του εισιτηρίου είναι 20 ευρώ και τους φιλάθλους της ομάδας μας θα φιλοξενήσει η Θύρα 27 του Γηπέδου "Γεώργιος Καραϊσκάκης".Το συγκεκριμένο link για τους φιλάθλους του ASTERAS AKTOR θα είναι ενεργό έως και την ώρα έναρξης του αγώνα.

