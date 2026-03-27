Ένα ακόμη πρόβλημα για τη Μονακό. Σύμφωνα με το Basketnews, ο Ντάνιελ Τάις τέθηκε εκτός μάχης για τον αποψινό αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο T-Center (21:15) λόγω ενός οικογενειακού προβλήματος. Αυτό σημαίνει πως η ομάδα του Πριγκιπάτου ξεμένει με έναν σέντερ, τον Κεβάριους Χέιζ.

Ο Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι δεν θα έχει στη διάθεσή του ούτε τον τραυματία Μάικ Τζέιμς, ενώ μέσα στη μέρα θα κριθεί η συμμετοχή του Νίκολα Μίροτιτς που έχει ξεπεράσει σε μεγάλο βαθμό τις ενοχλήσεις στο πέλμα.

Συνεπώς οι Μονεγάσκοι, που όπως και ο Παναθηναϊκός προέρχονται από τρεις σερί νίκες, θα παραταχθούν με 8 ή 9 παίκτες, ανάλογα με τη συμμετοχή του Μίροτιτς.

Oι σίγουρα διαθέσιμοι είναι οι Οκόμπο, Μπλοσομγκέιμ, Ντιάλο, Χέιζ, Τάρπεϊ, Μπεγκαρίν, Νέντοβιτς και Στράζελ.

Παναθηναϊκός και Μονακό έχουν το ίδιο ρεκόρ στην Ευρωλίγκα και ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό πέρα από τη νίκη είναι να υπερκαλύψει και το -8 του πρώτου αγώνα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.