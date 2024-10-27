Οι αλλαγές του Αλόνσο και οι 11, ποιος μπαίνει βασικός

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Άρη στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής στο ΟΑΚΑ (27/10). Με τον πρωτοπόρο Άρη να θέλει να «μείνει» στην κορυφή της κατάταξης και τον Παναθηναϊκό να «πιάσει» τους υπόλοιπους στην βαθμολογία.

Με απόντες τους Σπόραρ και Μαξ, την επιστροφή του στην αποστολή έκανε ο Φώτης Ιωαννίδης ο οποίος εκτός απροόπτου θα μείνει στον πάγκο με τον Γερεμέγεφ να είναι ο βασικός υποψήφιος για την θέση του 9. Ο Ίνγκασον θα κάνε την επιστροφή του στα στόπερ αντί του Σένκεφελντ, τον Αράο να επιστρέφει στα χαφ, τον Μπακσέτα και τον Τετέ να παίζουν και αυτοί και με τον Βαγιαννίδη λόγω της καλής του εμφάνισης θα «κοντραριστεί« με τον Κώτσιρα για το δεξί άκρο της άμυνας.

