Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Το «crash test» των «αιωνίων» στα γκαρντ

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έρχονται αντιμέτωποι για την τέταρτη αγωνιστική της Stoiximan GBL στο ΣΕΦ (27/10 20:15). Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν για δεύτερη φορά μετά τον τελικό του Σούπερ Καπ τον οποίο είχε κερδίσει το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Οι Πειραιώτες πλέον έχουν διαθέσιμους τους Φαλ και Μιλουντίνοφ συνεπώς η ρακέτα τους είναι… θωρακισμένη. Ο Λεσόρ και η… παρέα του θα έχουν πολύ δουλειά για να αντιμετωπίσουν τους αντίπαλους ψηλούς.

