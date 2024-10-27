Λογαριασμός
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Το «crash test» των «αιωνίων» στα γκαρντ

Οι «πράσινοι» θέλουν να εξαργυρώσουν τη νίκη στην Πόλη, έχει το πλεονέκτημα στα γκαρντ το Τριφύλλι και θέλει να το εκμεταλλευτεί

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έρχονται αντιμέτωποι για την τέταρτη αγωνιστική της Stoiximan GBL στο ΣΕΦ (27/10 20:15). Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν για δεύτερη φορά μετά τον τελικό του Σούπερ Καπ τον οποίο είχε κερδίσει το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Οι Πειραιώτες πλέον έχουν διαθέσιμους τους Φαλ και Μιλουντίνοφ συνεπώς η ρακέτα τους είναι… θωρακισμένη. Ο Λεσόρ και η… παρέα του θα έχουν πολύ δουλειά για να αντιμετωπίσουν τους αντίπαλους ψηλούς. 

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr 

