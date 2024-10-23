ΟΦΗ: Τιμωρία της ΔΕΑΒ, κεκλεισμένων η αναμέτρηση Κυπέλλου με τον Βόλο

Μία ποινή κεκλεισμένων των θυρών επιβλήθηκε στον ΟΦΗ από τη ΔΕΑΒ. Οι Κρητικοί τιμωρήθηκαν για την συμπεριφορά των οπαδών τους στην 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League και την αναμέτρηση απέναντι στον Παναθηναϊκό, με αποτέλεσμα να δεχθούν αυτή την ποινή.



Για την τιμωρία αυτή θα υπάρξει άμεση εφαρμογή και ο ΟΦΗ στο επόμενο εντός έδρας παιχνίδι, δηλαδή στην αναμέτρηση Κυπέλλου με τον Βόλο για τους «16» στις 30 Οκτωβρίου. Καθώς για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για το δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.

Οι Κρητικοί θα πρέπει να κάνουν το πρώτο τους βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, χωρίς την υποστήριξη των φιλάθλων τους.

