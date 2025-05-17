Έκανε το… άλμα καριέρας ο Χάουσεν, υπέγραψε το συμβόλαιο με τη Ρεάλ

Ο Ντιν Χάουσεν ξεχώρισε στην Premier League και δεν άργησε καθόλου να εξαργυρώσει τη φετινή, εξαιρετική του χρονιά στην Μπόρνμουθ.

Ο πιο… cool guy του κορυφαίου πρωταθλήματος φέρεται ήδη να έχει τελειώσει τη μεταγραφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης, με το SkySports να τονίζει πως τα συμβόλαια υπεγράφησαν αργά το βράδυ της Παρασκευής!

Ο νεαρός, Ισπανός αμυντικός κόστισε στην ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο περί τα 50 εκατομμύρια λίρες και θα είναι άμεσα διαθέσιμος – φυσικά μετά το φινάλε της Premier League – ώστε ν’ αγωνιστεί και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων με τη νέα του ομάδα.



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.