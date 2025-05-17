Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Έκανε το… άλμα καριέρας ο Χάουσεν, υπέγραψε το συμβόλαιο με τη Ρεάλ

Ο Ντιν Χάουσεν φέρεται να ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης υπογράφοντας το συμβόλαιο που του είχαν ετοιμάσει οι «μερένγκες»

Ντιν Χάουσεν

Ο Ντιν Χάουσεν ξεχώρισε στην Premier League και δεν άργησε καθόλου να εξαργυρώσει τη φετινή, εξαιρετική του χρονιά στην Μπόρνμουθ.

Ο πιο… cool guy του κορυφαίου πρωταθλήματος φέρεται ήδη να έχει τελειώσει τη μεταγραφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης, με το SkySports να τονίζει πως τα συμβόλαια υπεγράφησαν αργά το βράδυ της Παρασκευής!

Ο νεαρός, Ισπανός αμυντικός κόστισε στην ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο περί τα 50 εκατομμύρια λίρες και θα είναι άμεσα διαθέσιμος – φυσικά μετά το φινάλε της Premier League – ώστε ν’ αγωνιστεί και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων με τη νέα του ομάδα.
 

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρεάλ Μαδρίτης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark