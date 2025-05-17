Μαζική είναι η αναχώρηση από το Ηράκλειο ακτοπλοϊκώς και αεροπορικώς, φιλάθλων και οπαδών του ΟΦΗ, ενόψει του τελικού του Κυπέλου Ελλάδας με τον Ολυμπιακό απόψε στις 20:00 στο ΟΑΚΑ.

Στις 8 και 9 το πρωί σήμερα Σάββατο 17-5-2025, αναχώρησαν από το λιμάνι του Ηρακλείου δύο ναυλωμένα πλοία με 3,5 περίπου χιλιάδες φιλάθλους, με την μετακίνηση να έχει οργανωθεί από τις λέσχες του ΟΦΗ.

Ωστόσο τις τελευταίες ημέρες έχουν ήδη μετακινηθεί χιλιάδες φίλαθλοι, κάτι που αναμένεται να συνεχιστεί και σήμερα αεροπορικώς.

Ο τελικός Κυπέλλου Ελλάδας θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω γιγαντοοθόνης στο πάρκο Γεωργιάδη , ενώ στις 17:30 θα προβληθεί και ο αντίστοιχος τελικός του 1987 ανάμεσα στον ΟΦΗ και τον Ηρακλή.

Στηρίζοντας την ομάδα της πόλης στην προσπάθεια κατάκτησης του Κυπέλλου, ο Δήμος Ηρακλείου στο αίθριο της Λότζια φιλοξενεί έκθεση φωτογραφιών με την πορεία του ΟΦΗ στο Κύπελλο Ελλάδας, ενώ έχουν τοποθετηθεί λάβαρα σε κεντρικά σημεία της πόλης, όπως και επιδαπέδια banner στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», στο Πολύκεντρο Νεολαίας, στο δημοτικό κτίριο της πλατείας Δασκαλογιάννη και στα κιόσκια ενημέρωσης των φιλάθλων.

Επίσης, στο site του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr έχει τοποθετηθεί banner παραπομπής στην επίσημη σελίδα του ΟΦΗ, όπου υπάρχουν πληροφορίες για τον αγώνα , ενώ και η Λότζια φωταγωγείται τις τελευταίες νύχτες στα χρώματα του ΟΦΗ.

Βίντεο: cretalive.gr



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

