Ο Τετέ έχει το… «κλειδί» των Σερρών: Το απόλυτο κόντρα στον Πανσερραϊκό

Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει σε φουλ ρυθμούς μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Την Κυριακή δοκιμάζεται σε μία από τις απαιτητικές έδρες της Super League. Οι «πράσινοι» φιλοξενούνται από τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες, σε ένα γήπεδο που πέρσι προκάλεσε αρκετούς πονοκεφάλους και ένα πολύτιμο στραβοπάτημα. Η φετινή επίσκεψη όμως έρχεται σε μια διαφορετική συγκυρία για τον Παναθηναϊκό, που δείχνει να βαδίζει σε πιο παραγωγικό δρόμο.

Η νέα εποχή επί Μπενίτεθ

Η νέα εποχή υπό τον Ράφα Μπενίτεθ έχει ήδη αρχίσει να αφήνει το αποτύπωμά της. Η ομάδα παρουσιάζει σημάδια καλύτερης οργάνωσης και πιο καθαρής σκέψης στο γήπεδο. Ένας από τους ποδοσφαιριστές που φαίνεται ότι έχουν επωφεληθεί περισσότερο από την έλευση του Ισπανού τεχνικού είναι ο Τετέ.

Ο Βραζιλιάνος δεξιός εξτρέμ δείχνει μεγαλύτερη ενεργητικότητα και περισσότερη αυτοπεποίθηση. Στοιχεία που δείχνουν ότι ο Μπενίτεθ έχει ήδη αρχίσει να τον «ξεκλειδώνει».

