Βιλερμπάν και Μονακό διασταυρώνουν τα ξίφη τους (21:00), στην αναμέτρηση που ανοίγει την αυλαία της 12ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας. Οι «Λιονέ» θέλουν να συνεχίσουν τις καλές εμφανίσεις, παίρνοντας ακόμα μια νίκη, ενώ η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θέλει να αφήσει πίσω την κακή «διαβολοβδομάδα» που πέρασε.

Οι γηπεδούχοι την προηγούμενη αγωνιστική λύγισαν την Παρτίζαν και πήραν τη νίκη με 88-87, βάζοντας τέλος σε αήττητο σερί τεσσάρων ανεπιτυχών αποτελεσμάτων. Αυτή ήταν η Τρίτη επικράτηση των Γάλλων σε 11 παιχνίδια και βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 3-8, παραμένοντας, όμως σταθερά στον πάτο της βαθμολογίας.

Το απουσιολόγιο για την ομάδα του Πουπέ δεν είναι γεμάτο, αλλά περιλαμβάνει ηχηρές απουσίες. Συγκεκριμένα, για το αποψινό ματς παραμένουν εκτός ο Τομά Ερτέλ, ο οποίος αναμένεται να είναι διαθέσιμος την επόμενη αγωνιστική, ενώ οι Λιονέ θα στερηθούν και τις υπηρεσίες και των Έντγουιν Τζάκσον και Νάντο ντε Κολό που θα επιστρέψουν από Δεκέμβρη.

Στον αντίποδα, η Μονακό πέρασε μια δύσκολη «διαβολοβδομάδα» στο Βελιγράδι, καθώς ηττήθηκε πρώτα από την Παρτίζαν και μετά από τον Ερυθρό Αστέρα, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει στο 6-5. Ο Βασίλης Σπανούλης, που θέλει να ξαναβάλει την ομάδα του σε τροχιά νικηφόρων αποτελεσμάτων, όπως όλα δείχνουν θα παραταχθεί πλήρης χωρίς κανένα πρόβλημα τραυματισμού και θα ψάξει την τρίτη της εκτός έδρας νίκη στη διοργάνωση.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής:

Τετάρτη (19/11)

Βιλερμπάν-Μονακό (21:00)

Πέμπτη (20/11)

Αναντολού Εφές-Μπαρτσελόνα (19:30)

Παναθηναϊκός ΑΚΤΟΡ-Dubai BC (21:15)

Αρμάνι Μιλάνο-Χάποελ Τελ Αβίβ (21:30)

Ρεάλ Μαδρίτης-Ρεάλ Μαδρίτης (21:45)

Παρασκευή (21/11)

Ολυμπιακός-Παρί (21:15)

Βίρτους Μπολόνια-Μακάμπι Τελ ΑΒίβ (21:30)

Παρτίζαν-Φενερμπαχτσέ (21:30)

Μπασκόνια-Μπάγερν Μονάχου (21:30)

Βαλένθια-Ερυρθός Αστέρας (22:00)

