Ο Σαντίνο Αντίνο ετοιμάζεται για αλλαγή με Κηφισιά και βασικός για ΠΑΟΚ

Ο Σαντίνο Αντίνο μοιάζει με «θηρίο στο κλουβί» και η ανυπομονησία του να πατήσει το χορτάρι της Λεωφόρου είναι διάχυτη. Η πρόσφατη ατάκα του Ράφα Μπενίτεθ, πως οι συμπαίκτες του δυσκολεύονται να τον περιορίσουν στις προπονήσεις, επιβεβαιώνει την εξαιρετική αγωνιστική και ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Λατίνος άσος.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.