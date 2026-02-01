Ο ΠΑΟΚ κινείται νομικά κατά όσων προσβάλλουν τη μνήμη των 7 φιλάθλων

Σκληρή στάση απέναντι σε όσους προσβάλλουν τη μνήμη των επτά αδικοχαμένων φίλων της ομάδας αποφάσισε να κρατήσει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Η διοίκηση του συλλόγου ανακοίνωσε πως δεν πρόκειται να επιτρέψει να διασπείρονται ψευδείς ειδήσεις ή να γίνονται απρεπή σχόλια σε βάρος των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους σε δυστύχημα στη Ρουμανία.

Όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ, ήδη έχει υποβληθεί μηνυτήρια αναφορά σε μία συγκεκριμένη περίπτωση, η οποία υπερέβη τα εσκαμμένα σε ανάρτηση στα social media.

Παράλληλα, εξετάζονται και άλλες περιπτώσεις για τον ίδιο λόγο, οι οποίες θα ελεγχθούν από τον εισαγγελέα για πρόκληση βίας και προσβολή της μνήμης των νεκρών.

