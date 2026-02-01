Στην Τούμπα η ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού - Τίμησε τη μνήμη των επτά φίλων του ΠΑΟΚ

Στην Τούμπα βρέθηκε το πρωί της Κυριακής αντιπροσωπεία του Παναθηναϊκού AKTOR για να τιμήσει τη μνήμη των επτά φίλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε δυστύχημα στη Ρουμανία.

Ο πρόεδρος της ΚΑΕ, Βασίλης Παρθενόπουλος, οι συνεργάτες του Εργκίν Αταμάν, Χρήστος Σερέλης και Σάββας Καμπερίδης, οι διεθνείς παίκτες Ντίνος Μήτογλου και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, καθώς και ο τζένεραλ μάνατζερ, Δημήτρης Κοντός, άφησαν λουλούδια έξω από το γήπεδο του ΠΑΟΚ.

Ο κ. Παρθενόπουλος είπε: «Η μόνη σκέψη είναι στις οικογένειες των παιδιών. Είναι βαρύ το πένθος, είναι τα δικά μας τα παιδιά. Θα μπορούσαν να ήταν τα δικά μας τα παιδιά. Δυστυχώς ήταν άτυχοι. Το πένθος είναι βαρύ για την Ελλάδα και τους γονείς. Θα είμαστε δίπλα τους και η σκέψη μας θα είναι πάντα μαζί τους. Τα συλλυπητήρια εκ μέρους όλης της ομάδας και του ΔΣ της ΚΑΕ Παναθηναϊκός».

Ο Ντίνος Μήτογλου ανέφερε: «Ήρθαμε να τιμήσουμε τη μνήμη των παιδιών. Συλλυπητήρια στις οικογένειές τους, ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές τους».

Οι «πράσινοι» βρίσκονται από το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη εν όψει της σημερινής αναμέτρησης με τον Άρη Betsson για την Stoiximan GBL (16:00).

Φωτογραφία, βίντεο: thesspost.gr.

