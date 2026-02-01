All in για Αντετοκούνμπο οι Γουόριορς: Τι προσφέρουν για να τον κάνουν δίδυμο με Στεφ Κάρι

Οι Γουόριορς κάνουν ό,τι μπορούν για να αποκτήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο πριν τη λήξη της προθεσμίας ανταλλαγών στο ΝΒΑ (5/2).

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, ο τραυματίας Τζίμι Μπάτλερ δεν περιλαμβάνεται σε κανένα πακέτο προσφοράς προς τους Μπακς, αλλά σε αυτό είναι ο Ντρέιμοντ Γκριν. Μαζί με τον 35χρονο φόργουορντ, η ομάδα του Σαν Φρανσίσκο φέρεται να προσφέρει στο Μιλγουόκι τους Τζόναθαν Κουμίνγκα, Μπράντιν Ποτζιέμσκι, Μόουζες Μούντι και πολλά ντραφτ πικ.

Συγκεκριμένα, αυτά που θα έχει η ομάδα στον πρώτο γύρο το 2026, το 2028, το 2030 και το 2032, καθώς και μια ανταλλαγή πικ του 2031.

Μένει να φανεί αν οι Μπακς θα πουν το «ναι» και θα δούμε τον Greek Freak στο πλευρό του Στεφ Κάρι.

Here is what the Warriors’ trade package for Giannis Antetokounmpo looks like including Draymond Green instead of Jimmy Butler:



Green

Jonathan Kuminga

Brandin Podziemski

Moses Moody

2026 1st

2028 1st

2030 1st

2031 swap

2032 1st



A third team would get involved to acquire Green. pic.twitter.com/jg6CdrorLH — Evan Sidery (@esidery) January 31, 2026

