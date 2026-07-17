Πέθανε η θρυλική παρουσιάστρια της ΕΡΤ Νάκυ Αγάθου σε ηλικία 86 ετών

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών η Νάκυ Αγάθου, μία από τις πρώτες και πλέον αναγνωρίσιμες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, αφήνοντας πίσω της μια σημαντική παρακαταθήκη από την εποχή που η τηλεόραση στην Ελλάδα έκανε τα πρώτα της βήματα.

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή ο στενός της φίλος, χορευτής και χορογράφος Τάκης Σαγιώρ, ο οποίος την αποχαιρέτησε με μια συγκινητική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, αναφερόμενος στην πολυετή φιλία τους και στην προσωπικότητα της αγαπημένης παρουσιάστριας.



Η Νάκυ Αγάθου υπήρξε μία από τις γυναίκες που διαμόρφωσαν την εικόνα της ελληνικής τηλεόρασης στις πρώτες δεκαετίες της. Με την ιδιαίτερη φωνή της, την ευγένεια και τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετώπιζε τον ρόλο της, έγινε ένα από τα πιο οικεία πρόσωπα για τους τηλεθεατές από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 έως και τη δεκαετία του 1980.

Από την Κέρκυρα στην πρώτη γραμμή της τηλεόρασης

Η Νάκυ Αγάθου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κέρκυρα, όπου ξεκίνησε την επαγγελματική της πορεία στον χώρο της ενημέρωσης και της εκφώνησης.

Το 1964 άρχισε να εργάζεται ως παρουσιάστρια εκπομπών και εκφωνήτρια στον Ραδιοφωνικό Σταθμό Κέρκυρας του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας (ΕΙΡ), αποκτώντας τις πρώτες εμπειρίες μπροστά στο μικρόφωνο.

Λίγα χρόνια αργότερα μετακινήθηκε στην Αθήνα, όπου συνέχισε την εργασία της στον Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθηνών. Το 1966 επιλέχθηκε να συμμετάσχει στο τηλεοπτικό πρόγραμμα του ΕΙΡ, την περίοδο που η ελληνική τηλεόραση βρισκόταν ακόμη στα πρώτα της βήματα.

Τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους ξεκίνησε η τηλεοπτική της διαδρομή, η οποία θα διαρκούσε περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Παράλληλα, φρόντισε να εξελίξει τις δυνατότητές της στην εκφορά του λόγου, παρακολουθώντας μαθήματα ορθοφωνίας σε δραματική σχολή. Στόχος της ήταν να βελτιώσει την άρθρωσή της και να περιορίσει το έντονο κερκυραϊκό ιδίωμα που χαρακτήριζε αρχικά την ομιλία της.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια του κοινού

Η Νάκυ Αγάθου έγινε γρήγορα ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της τηλεόρασης.

Το 1969, σε διαγωνισμό που είχε οργανώσει η «Ελληνική Εταιρεία Προγραμμάτων Τηλεόρασης», αναδείχθηκε πρώτη στην ψηφοφορία του κοινού για την καλύτερη Ελληνίδα τηλεπαρουσιάστρια, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη αποδοχή που είχε ήδη κερδίσει.

Η παρουσία της στην οθόνη συνδέθηκε με μια διαφορετική εποχή της τηλεόρασης, όταν οι παρουσιαστές αποτελούσαν συχνά το βασικό σημείο αναφοράς για τους τηλεθεατές. Η ίδια ξεχώρισε για το χαμηλό προφίλ της, τον επαγγελματισμό της και τον τρόπο με τον οποίο προσέγγιζε κάθε εκπομπή.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της συμμετείχε επίσης σε θεατρικές παραγωγές του «Θεάτρου της Δευτέρας», ενώ είχε παρουσία και στον κινηματογράφο, συμμετέχοντας σε ταινίες του Χάρρυ Κλυνν.

Η αποχώρηση από την τηλεόραση

Η τηλεοπτική πορεία της Νάκυ Αγάθου συνεχίστηκε μέχρι το 1988, όταν αποφάσισε να αποσυρθεί από την παρουσίαση προγραμμάτων.

Για περισσότερο από 20 χρόνια είχε αποτελέσει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ΕΡΤ, σε μια περίοδο όπου η δημόσια τηλεόραση αποτελούσε το βασικό μέσο ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για την ελληνική κοινωνία.

Η απουσία της από τη μικρή οθόνη δεν στάθηκε ικανή να σβήσει τη μνήμη του κοινού, καθώς παρέμεινε συνδεδεμένη με τη χρυσή εποχή της ελληνικής τηλεόρασης και με μια γενιά παρουσιαστών που έβαλαν τις βάσεις για την εξέλιξη του μέσου στη χώρα.





Πηγή: skai.gr

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