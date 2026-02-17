Ο Παναθηναϊκός έχει τα περισσότερα τρόπαια στο Ηράκλειο

Το Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος διεξάγεται αυτές τις μέρες (17-21/2), με τον πρώτο τίτλο της σεζόν 2026 να μπαίνει στη «μάχη».

Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο (21/2, 20:00) και θα είναι ο 51ος στην ιστορία της διοργάνωσης. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, η αναμέτρηση θα φιλοξενηθεί στα Δύο Αοράκια στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το τελευταίο τρόπαιο το 2025, κερδίζοντας τον Ολυμπιακός στον τελικό και βάζοντας τέλος στο σερί τριών διαδοχικών κατακτήσεων των «ερυθρολεύκων» (2022-2024).

Πηγή: skai.gr

