Ο Παναθηναϊκός έχει τα περισσότερα τρόπαια στο Ηράκλειο

Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το τελευταίο τρόπαιο το 2025 κόντρα στον Ολυμπιακό - Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 

Παναθηναϊκός

Το Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος διεξάγεται αυτές τις μέρες (17-21/2), με τον πρώτο τίτλο της σεζόν 2026 να μπαίνει στη «μάχη».

Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο (21/2, 20:00) και θα είναι ο 51ος στην ιστορία της διοργάνωσης. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, η αναμέτρηση θα φιλοξενηθεί στα Δύο Αοράκια στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το τελευταίο τρόπαιο το 2025, κερδίζοντας τον Ολυμπιακός στον τελικό και βάζοντας τέλος στο σερί τριών διαδοχικών κατακτήσεων των «ερυθρολεύκων» (2022-2024).

