Κύπελλο Μπάσκετ: Στα ημιτελικά με περίπατο κόντρα στην ελλιπή ΑΕΚ ο Ολυμπιακός

Ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της ελλιπούς ΑΕΚ και πήρε εύκολη πρόκριση στα ημιτελικά του Allwyn Final 8 στο Κύπελλο Ελλάδας ο Ολυμπιακός.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο του λεπτό, χωρίς μάλιστα να χρειαστεί να… πατήσουν το γκάζι κόντρα σε μια αντίπαλο η οποία παρατάχθηκε με πολλές και σημαντικές απουσίες, μέχρι να πάρουν τελικά την εύκολη νίκη με 81-67.

Έτσι, ο Ολυμπιακός έκλεισε ραντεβού στα ημιτελικά με το Μαρούσι, το οποίο νωρίτερα έκανε την έκπληξη αποκλείοντας τον Άρη, ενώ η ΑΕΚ δεν κατάφερε να ξεπεράσει το γεγονός ότι αγωνίστηκε με τόσες απουσίες και, παρότι παρουσιάστηκε βελτιωμένη στο δεύτερο ημίχρονο, δεν μπόρεσε να παρουσιαστεί όσο ανταγωνιστική όσο θα ήθελε στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού.

Το ματς:

Γουόκαπ, Φουρνιέ, Γουόρντ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ, επέλεξε για την αρχική πεντάδα του ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μην έχοντας στη διάθεσή του Ντόρσεϊ, Μόρις, Τζόζεφ, ΜακΚίσικ και τους σταθερά απόντες Φαλ, Έβανς. Από την άλλη, ο Ντράγκαν Σάκοτα είχε μόλις 9 παίκτες διαθέσιμους, μην μπορώντας να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Φλιώνη, Κατσίβελη, Λεκαβίτσιους, Κουζμίνσκας και Αρμς. Ξεκίνησε το παιχνίδι με Νάναλι, Μπάρτλεϊ, Φίζελ, Γκρέι και Χαραλαμπόπουλο.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τρίποντο του Βεζένκοφ και με την ΑΕΚ να πατάει καλά στο παρκέ, περνώντας μπροστά με 8-4, χάρη σε 6 πόντους του Μπάρτλεϊ και ένα εντυπωσιακό κάρφωμα του Φίζελ σε αιφνιδιασμό! Ο Ολυμπιακός αντέδρασε μετά τα μισά της πρώτης περιόδου και αφού ισοφάρισε με τον Βεζένκοφ να φτάνει από νωρίς τους 7 προσωπικούς πόντους, έφτιασε σερί 11-0 με Τζόουνς, τρίποντο Φουρνιέ και ανάποδο λέι απ του Γουόρντ, για να περάσει μπροστά με 15-8! Η ΑΕΚ έμεινε χωρίς καλάθι για πέντε ολόκληρα αγωνιστικά λεπτά και οι «ερυθρόλευκοι» έχοντας σφίξει την άμυνά τους, ξέφυγαν με 17-8, ο Μπάρτλεϊ έδωσε τη λύση στην Ένωση για το 17-10, ενώ Βεζένκοφ και Παπανικολάου με σερί τρίποντά τους έφεραν το πρώτο διψήφιο προβάδισμα του Ολυμπιακού (23-10), πριν ο Σκορδίλης μειώσει για το 23-12 της πρώτης περιόδου.

Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τον Γκρέι να ευστοχεί για πρώτη φορά κάνοντας το 23-14, ενώ ο Τζόουνς από όμορφη σκαστή πάσα του Φουρνιέ και ο Πίτερς με τρίποντο, έβαλαν τον Ολυμπιακό για πρώτη φορά στο +14 (28-14). Η ομάδα του Μπαρτζώκα διατηρούσε τον απόλυτο έλεγχο του ματς χωρίς να χρειάζεται να πατήσει το γκάζι και η ΑΕΚ αδυνατούσε να βρει ρυθμό επιθετικά, με ένα τρίποντο του Πίτερς και δύο βολές του Μιλουτίνοφ να εκτοξεύουν τη διαφορά για πρώτη φορά στο +18 (34-16)! Ο Νάναλι έβαλε το πρώτο τρίποντο της ΑΕΚ στο 18’, ο Πίτερς με το τρίτο δικό του απάντησε για το 42-21, ενώ ο κυρίαρχος Ολυμπιακός έκλεισε το πρώτο ημίχρονο προηγούμενος με το επιβλητικό 46-24.

Το τρίτο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να μένουν χωρίς καλάθι στα δύο πρώτα λεπτά, μέχρι ο Φίζελ να καρφώσει εντυπωσιακά και ο Φουρνιέ με τρίποντο να διαμορφώσει το 49-26. Γουόκαπ και Μπάρτλεϊ ευστόχησαν από μακριά για το 54-34, ενώ ο Γκρέι με ένα καλάθι-φάουλ και ο Μπράουν με τρίποντο, έριξαν μετά από πολλή ώρα τη διαφορά από τους 20, μειώνοντας σε 56-40. Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ έφεραν ξανά τον Ολυμπιακό στο +23 (63-40), ενώ η ΑΕΚ έκλεισε θετικά το δεκάλεπτο, με 5 σερί πόντους του Χαραλαμπόπουλου και τρίποντο-φάουλ του Νάναλι, οι οποίοι διαμόρφωσαν το 63-49.

Η εικόνα του ματς δεν άλλαξε ούτε στην τέταρτη περίοδο, με τον Ολυμπιακό να κάνει διαχείριση δυνάμεων, χωρίς να επιτρέπει στην αντίπαλό του να ελπίσει ότι μπορεί να βρει ένα μεγάλο comeback. Ο Πίτερς έφτασε τους 14 για να διαμορφώσει το 69-50 και μερικές διαδοχικές βολές από Παπανικολάου, Μιλουτίνοφ έφεραν το 72-50, ενώ ο Λαρεντζάκης με τρίποντό του έκανε το 67-57! Διαδικαστικού χαρακτήρα τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, με τον Ολυμπιακό να φτάνει εύκολα στο τελικό 81-67, για να πάρει και την πρόκριση στα ημιτελικά!

Τα δεκάλεπτα: 23-12, 46-24, 63-49, 81-67

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.